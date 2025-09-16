Eine Handvoll Menschen beschmiert die Auffahrt eines Amtsgebäudes der Bundesregierung. Die Polizei nimmt sie vorübergehend fest. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Berliner Polizei hat mehrere Personen nach Schmierereien in der Nähe eines Amtsgebäudes der Bundesregierung vorübergehend festgenommen. (Symbolbild)

Berlin - Mehrere Personen sollen am frühen Abend die Auffahrt eines Amtsgebäudes der Bundesregierung in der Dorotheenstraße in Berlin-Mitte mit roter Farbe beschmiert haben. Das teilte die Berliner Polizei auf der Plattform X mit.

Dort soll ein Schriftzug mit Bezug zum Nahostkonflikt zu lesen gewesen sein. Wegen des naheliegenden politischen Hintergrunds soll der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernehmen.

Nach Angaben des Lagezentrums der Berliner Polizei wurden fünf Tatverdächtige vorübergehend festgenommen. Ihre Identität sei überprüft worden, anschließend konnten sie wieder gehen, so ein Mitarbeiter des Lagedienstes. Welcher Text dort zu lesen war, entziehe sich seiner Kenntnis.