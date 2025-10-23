Vom Krimi zur Teenie-Serie: Miroslav Nemec schaut kaum Fernsehen - manchmal aber mit seiner 13-jährigen Tochter „Gossip Girl“. Bald löst ihn ein neues Team im Münchner „Tatort“ ab.

München - „Tatort“-Star Miroslav Nemec hat manch überraschende Fernseh-Gewohnheit. Er schaue nicht viel Fernsehen, sagte der 71-Jährige dem Nachrichtenportal „Web.de“. „Mit meiner jüngsten Tochter, sie ist 13, schaue ich manchmal "Gossip Girl". "Kaulitz & Kaulitz" kenn’ ich auch. Sie guckt dann mit uns auch Nachrichten. Fernsehen ist nicht mehr unbedingt mein Medium, ich schaue mir mehr Informationssendungen an.“

Letzte Folgen bereits abgedreht

Nemec ist als Hauptkommissar Ivo Batic Teil des Münchner „Tatort“-Ermittlerduos, an der Seite von Udo Wachtveitl. Die altgedienten Münchner „Tatort“-Kommissare gehen bald in den Ruhestand, und die letzten Folgen sind abgedreht. Kommendes Jahr übernimmt dann Carlo Ljubek. Außerdem ist Ferdinand Hofer als Teil der Münchner Mordkommission weiter dabei.

Zur Frage, wie er in seiner letzten „Tatort“-Folge aussteige, sagte Nemec: „Das sehen Sie nächstes Jahr! Dieses Jahr gibt’s noch einen "Tatort" Ende des Jahres und dann die letzten zwei Folgen im nächsten Frühjahr. Und dann wissen Sie, wie’s ausgeht!“