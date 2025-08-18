Sehen konnte man ihn etwa in „Tatort“-Krimis, hören konnte man ihn als Synchronstimme mancher Hollywoodstars: Nun ist Torsten Michaelis gestorben.

Berlin - Der Schauspieler und Synchronsprecher Torsten Michaelis ist tot. Er spielte unter anderem in „Tatort“-Krimis mit Maria Furtwängler mit und synchronisierte mehrere Hollywoodstars.

„Schockiert und unbegreiflich“, hieß es auf der Webseite seines Managements. „Du bist nicht mehr bei uns. Du warst doch gerade noch so glücklich und wir hatten noch so viel vor. In Dankbarkeit und zutiefst traurig.“ Das Management bat, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Zuvor hatten mehrere Medien über seinen Tod berichtet.

Der 1961 geborene Michaelis wurde an der Schauspielschule Ernst Busch ausgebildet. Im Laufe seiner Karriere spielte er viele Fernsehrollen, darunter Kriminaldirektor Bitomsky im „Tatort“.

Als Synchronsprecher lieh er unter anderem Benicio Del Toro, Jeremy Irons, Martin Lawrence und Wesley Snipes seine Stimme, wie aus einer Auflistung der Agentur Stimmgerecht hervorgeht.