Hannover - Mit schnelleren Genehmigungsverfahren bei Solar- und Windenergie, mehr Servicepersonal und dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft will Niedersachsens rot-grüne Landesregierung die Energiewende beschleunigen. Entsprechende Vorschläge legte die ressortübergreifende Taskforce Energiewende am Mittwoch bei einem Treffen in Hannover vor, wie das federführende Energieministerium mitteilte. Die Landesregierung hatte Ende Januar die Einrichtung dieser Arbeitsgruppe beschlossen, um die Transformation der Energieversorgung voranzutreiben. Neben dem Umwelt- und Energieministerium sind auch das Wirtschafts- und das Agrarministerium sowie Verbände und Experten daran beteiligt.

Für Windenergie, Photovoltaik und den Netzausbau sind nach Angaben des Energieministeriums 40 Maßnahmen erarbeitet worden. Dazu zählt das Ministerium etwa die Anfang des Jahres bereits vorgestellte Beschleunigung für den Ausbau der Windenergie. Verbindliche Flächenziele für Landkreisen und kreisfreie Städte sollen dafür sorgen, dass deutlich mehr Anlagen gebaut werden. Dass Ministerium will zudem Regeln ändern, um auch mehr Platz für Solarenergie auf niedersächsischen Dächern zu schaffen. Die landeseigene Servicestelle Windenergie soll mehr Personal bekommen und zu einer Servicestelle Erneuerbare Energien ausgebaut werden, hieß es.

„Für das Einhalten der Klimaziele müssen wir den Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Transformation von Wirtschaft und Gebäuden massiv beschleunigen“, sagte Energieminister Christian Meyer (Grüne) in einer Mitteilung.

Dass das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien gesteigert werden müsse, sei Konsens, teilte der energiepolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag André Hüttemeyer mit. „Wir haben kein Erkenntnisproblem, es gibt ein Bürokratieproblem!“ Viele wichtige Fragen seien bei dem Treffen der Taskforce nicht thematisiert worden. „Die überbordende Genehmigungsbürokratie gehört endlich verschlankt, ansonsten blockieren wir damit einen wichtigen Bestandteil der Energiewende, den Ausbau der Windenergie“, forderte Hüttemeyer.

Die Taskforce ist aufgeteilt in sechs Gruppen: Windenergie, Photovoltaik, Stromübertragungsnetze, Wasserstoffinfrastruktur, Transformation der Wirtschaft sowie Bioenergie. Ziel der Landesregierung ist es, Niedersachsen mit mehr Wind- und Solarenergie sowie grünem Wasserstoff bis 2040 klimaneutral zu machen.