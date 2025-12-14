Wer noch ein besonderes Erlebnis für den dritten Adventssonntag sucht, kann in Greiz fündig werden. Im Unteren Schloss wird dort historisch gewandet gefeiert und Spezialpunsch kredenzt.

Im Unteren Schloss befindet sich ein Museum in den authentischen Räumen aus dem 19. Jahrhundert. (Archivbild)

Greiz - Ins Untere Schloss nach Greiz lockt wieder die „Romantische Fürstenweihnacht“ mit historischen Modenschauen, Puppentheater und mehr. Den Tag über erwartet Besucher ein besonders geschmücktes Schloss, kostümierte Mitarbeiter und Verkäufer sowie Kulinarisches und weihnachtliche Waren.

Ein Schluck vom „Heißen Bischof“

Mit dem „Heißen Bischof“ wird dort ein Getränk kredenzt, das nicht auf jedem Weihnachtsmarkt zu haben ist. Der Punsch wird laut Stadt nach einem im Fundus der Museen der Schloss- und Residenzstadt Greiz entdeckten Rezept zubereitet. Pomeranzen, also einst beim Adel geschätzte Bitterorangen, dienen als entscheidende Zutat dafür.

Das Untere Schloss war länger als 100 Jahre bis zum Ende der Monarchie 1918 das Residenzschloss der Fürsten Reuß älterer Linie. Seine Geschichte reicht aber bis ins 16. Jahrhundert zurück. Mit dem Oberen Schloss prägt es das Stadtbild von Greiz. Im Unteren Schloss befindet sich ein Museum in den authentischen Räumen aus dem 19. Jahrhundert. In den früheren Wirtschaftsräumen des Hofs findet sich eine Textil-Schauwerkstatt.