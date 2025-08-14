Die vierte Verhandlungsrunde brachte den Durchbruch in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am DHL-Drehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle. Nun steht die Einigung.

Leipzig - Die Beschäftigten am Leipziger DHL-Frachtdrehkreuz erhalten deutlich mehr Lohn. In einer Urabstimmung haben sich 88 Prozent der Mitglieder für die Annahme des Ende Juli erzeilten Tarifabschlusses ausgesprochen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte.

In einem ersten Schritt werden demnach die Löhne rückwirkend vom 1. Juli um 5,6 Prozent erhöht. Ein zweiter Erhöhungsschritt erfolgt ab dem 1. Juli 2026 um weitere 5,4 Prozent. Über Monate hinweg hatte es immer wieder Warnstreiks gegeben.