Das deutsche Erfolgsteam Balan/Moshenska holt den Titel bei seinem letzten Profi-Wettkampf zum fünften Mal. Sie setzen sich durch gegen 30 Tanzpaare aus 14 Ländern.

Das Starterpaar Albena Daskalova und Vinzenz Dörlitz aus Deutschland erreichte Rang Sechs im Finale der WM im Latein-Tanz auf der Leipziger Messe.

Leipzig - Bei seinem letzten Profi-Wettkampf hat das deutsche Tanzpaar Marius-Andrei Balan und Kristina Moshenska in der Nacht zu Sonntag in Leipzig seinen fünften WM-Titel im Latein-Tanz geholt. Der gebürtige Rumäne und die in Charkiw geborene Ukrainerin setzten sich gegen 30-Profi-Tanzpaare aus 14 Ländern durch.

Platz zwei ging an das chinesische Paar Li Mingxuan und Zhou Wanting. Platz drei ging holten sich die Russen Egor Petrov und Daria Petrova. Ebenfalls im Finale vertreten war das deutsche Tanzpaar Vinzenz Doerlitz und Albena Daskalova. Sie erreichten Platz Sechs.

Gold auch bei World Games

Das Erfolgsteam Balan/Moshenska krönt seine Karriere damit mit einem weiteren WM-Titel und gehört damit zu den erfolgreichsten deutschen Tanzpaaren überhaupt.

Es war der letzte Profi-Wettkampf des Duos, das nach eigenen Angaben seit 2015 zusammen tanzt und seitdem acht deutsche Meisterschaften, zwei Europameisterschaften und nun fünf WM-Titel im Latein-Tanz gewann. Das Duo hatte zudem erst im August die Goldmedaille bei den World Games im chinesischen Chengdu geholt.