Eine Benzin-Tankfüllung kostet in Brandenburg derzeit so viel wie in keinem anderen Bundesland. Berlin wiederum ist Spitzenreiter beim Dieselpreis.

Berlin/München - In keinem anderen Bundesland müssen Autofahrer derzeit so viel fürs Tanken bezahlen wie in Berlin und Brandenburg. Die Hauptstadt ist mit knapp 1,63 Euro pro Liter die aktuell teuerste Region für Diesel-Kraftstoff, wie aus einer Auswertung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) hervorgeht. Brandenburg liegt nahezu gleich auf. Das sind fast zehn Cent mehr als in Rheinland-Pfalz, wo der Diesel derzeit mit rund 1,53 Euro pro Liter am günstigsten ist.

Brandenburg führt zudem bei den Benzin-Preisen die Liste an. Der Liter Super E10 kostet hier aktuell knapp 1,69 Euro und damit rund acht Cent mehr als im günstigsten Bundesland Saarland. In Berlin ist der Literpreis mit nahezu 1,65 Euro rund vier Cent günstiger.

Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 14. August um 11.00 Uhr dar. Der ADAC hat für die Untersuchung die Preisdaten von mehr als 14.000 Tankstellen ausgewertet, die bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfasst werden.