weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Verkehr: Tagelange Vollsperrung auf der A14 bei Halle

Verkehr Tagelange Vollsperrung auf der A14 bei Halle

Bei Halle wird schon seit einiger Zeit eine neue Autobahn gebaut. Für weitere Arbeiten wird die A14 am Wochenende gesperrt.

Von dpa 17.10.2025, 04:30
Die A14 ist am Wochenende bei Halle auf einem Teilstück voll gesperrt. (Archivbild)
Die A14 ist am Wochenende bei Halle auf einem Teilstück voll gesperrt. (Archivbild) Jan Woitas/dpa

Halle - Die Autobahn 14 soll am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha in beide Richtungen voll gesperrt werden. Zwischen Freitag um 22 Uhr und Sonntag, 20 Uhr, werde am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord gearbeitet, teilte die Autobahn GmbH mit. Der Verkehr werde in dieser Zeit umgeleitet. Das neue Autobahndreieck entsteht im Zuge des Neubaus der A143.