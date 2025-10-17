Beim Befüllen einer Tischlampe mit Brennstoff kommt es in einem Jenaer Restaurant zu einer Verpuffung. Drei Menschen werden teils schwer verletzt.

Jena - Beim Nachfüllen einer Tischlaterne mit Brennstoff ist in einem Restaurant in Jena eine Verpuffung entstanden, bei der drei Menschen teils schwer verletzt worden sind. Nach Angaben der Polizei stand am Abend der Außenbereich des Lokals im Zentrum der Stadt kurzzeitig in Flammen – Augenzeugen berichteten von einem mehrere Meter hohen Feuerball.

Zwei Gäste und eine Mitarbeiterin des Restaurants erlitten teils schwere Verbrennungen, wie es weiter hieß. Eine Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Sowohl Mitarbeitende als auch Gäste leisteten Erste Hilfe, bis Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen. Neben einem Löschzug der Berufsfeuerwehr und Einsatzkräften der Polizei seien drei Rettungswagen und zwei Notärzte zum Einsatz gekommen.