Erfurt - 522 Thüringer Betriebe öffnen am Mittwoch ihre Türen für interessierte Schüler ab der siebten Klasse. Bisher hätten sich mehr als 1900 Jungen und Mädchen für diesen Tag der Berufe angemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Montag mitteilte.

„Berufsorientierung braucht Zeit und muss früh beginnen“, betonte der Chef der Regionaldirektion Markus Behrens. Wichtige Partner seien dabei die Eltern. „Niemand kennt die Stärken und Schwächen seines Kindes besser als sie“, sagte Behrens. Gleichzeitig würden viele Eltern angeben, selbst nicht ausreichend über die Entwicklungen in der Berufswelt informiert zu sein. „Da müssen wir weiter aufklären“, fügte Behrens hinzu. „Der Tag der Berufe bietet dazu eine gute Möglichkeit.“ Dieser ist Teil einer bis zum 19. März dauernden Aktionswoche der Agenturen für Arbeit in Thüringen.

Behrens betonte in diesem Zusammenhang auch die Vorzüge einer Lehre gegenüber einem Studium: „Eine Ausbildung in einem Beruf mit guten Perspektiven hat den Vorteil, dass man nicht unbedingt die Heimat verlassen muss, sondern auch dort durchstarten kann, wo Familie und Freunde sind.“ In vielen Thüringer Unternehmen würden in den kommenden Jahren Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, hieß es. Dadurch seien die Perspektiven für Berufseinsteiger gut.