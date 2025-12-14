Die Siegesserie des SC Magdeburg geht in der Handball-Bundesliga weiter. Beim VfL Gummersbach rettet der Tabellenführer die zwei Punkte in den Schluss-Sekunden.

Magdeburg - Tabellenführer SC Magdeburg ist in der Handball-Bundesliga haarscharf an der ersten Saisonpleite vorbeigerutscht. Beim VfL Gummersbach siegten die Elbestädter mit 32:31 (17:16). Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit elf Toren.

In den Anfangsminuten vergab der SCM einige Würfe, drehte dann aber mit drei Toren in vierzig Sekunden das Spiel erstmals in seine Richtung(3:1/6.). Insgesamt häuften sich Ungenauigkeiten. So glich Gummersbach aus, doch Magdeburg setzte sich erneut auf zwei Tore ab. Gummersbach hatte auch darauf eine Antwort und so ging der Tabellenführer nur mit einem Tor Vorsprung in die Pause.

Magnusson reißt das Spiel an sich

Nach der Pause traf Magnusson gleich viermal für den SCM hintereinander, Magdeburg führte wieder mit drei Toren (21:18/34.). Danach trafen beide Teams fünf Minuten gar nicht, produzierten Lattentreffer, Fehlwürfe oder technische Fehler. Magdeburg hielt seine Führung, hatte aber mit dem Rückraum der Gastgeber große Probleme, so dass Gummersbach schließlich die Partie wieder drehte (25:27/52.).

Die Elbestädter konterten, gingen ihrerseits erneut in Führung, bekamen aber Kentin Mahé nicht in den Griff, der immer wieder ausglich. Sieben Sekunden vor Schluss traf Matthias Musche zum 32:31, Gummersbach nahm sofort die letzte Auszeit, doch Sergey Hernandez parierte den letzten Wurf.