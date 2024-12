Syrien-Transparent am Brandenburger Tor in Berlin entrollt

Die Polizei will die Kletterer mit Höhenrettern vom Brandenburger Tor herunterholen. (Archivbild)

Berlin - Über eine Hebebühne sind vier Aktivisten auf das Brandenburger Tor in Berlin geklettert und haben dort ein Transparent ausgerollt. „Für Demokratie in Syrien“ und „Rojava verteidigen“ stand auf dem Banner geschrieben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. Da es sehr windig ist, sollen Höhenretter die vier Kletterer herunterholen.

Die Aktivisten fordern eine Anerkennung der Demokratischen Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien und ein Ende der Angriffe auf diese Teile des Landes, in denen viele Kurden leben, hieß es in einer Mitteilung der Initiative „RiseUp4Rojava“.