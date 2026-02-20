Der US-Popstar beginnt seine Deutschland-Tour mit einem energiegeladenen Tanzspektakel. Was Fans in den kommenden Konzerten erwartet, verrät der Auftaktabend.

Hannover - US-Popstar Jason Derulo hat seine Deutschland-Tour begonnen. Auf der „The Last Dance World Tour“ war der Sänger am Freitagabend in Hannover zu Gast. „I am thankful to be here tonight“ („Ich bin dankbar, heute Abend hier zu sein“), sagte der 36-Jährige. Im Publikum waren vor allem Frauen im Alter um die 20, 30 Jahre.

30 Millionen monatliche Hörer – aber nicht ganz volles Haus

Der „Swalla“-Sänger ist gefragt: Laut dem Musikstreamingdienst Spotify hat Jason Derulo dort rund 30 Millionen monatliche Hörer. In Hannover präsentierte er vor tausenden Fans - aber nicht ganz vollem Haus - hauptsächlich seine größten Hits. Daran mangelt es dem Popstar wahrlich nicht.

Die Show in der ZAG-Arena in Hannover setzte auf aufwendige Tanzchoreographien, in denen der Sänger seine herausragenden tänzerischen Fähigkeiten zeigen konnte. Ob Dschungel, Vulkan oder Bar: Mehrfach wurden die Kulissen gewechselt. Und es gab viel nackte Haut; bei Derulo und seinen Tänzerinnen. Nach reichlich zwei Stunden war das Spektakel vorbei.

Weitere Konzerte in Hamburg, München, Stuttgart und Köln geplant

Weitere Konzerte in Deutschland sind in Hamburg, München, Stuttgart, Köln und im ober­bay­e­rischen Rosenheim geplant. Zudem soll die Tour den 36-Jährigen noch in die Niederlande, nach Luxemburg, Tschechien, Österreich, in die Schweiz sowie nach Italien, Frankreich und Norwegen führen.

Derulo gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Pop- und R&B-Sängern aus den USA. Seine Songs verbinden häufig Pop, R&B, Hip-Hop und elektronische Einflüsse. Bekannt wurde er 2009 mit seinem Debüt-Hit „Whatcha Say“, der in mehreren Ländern die Charts anführte. In den folgenden Jahren hatte er weitere internationale Erfolge, etwa mit „In My Head“ und „Want to Want Me“.

Kooperationen mit Nicki Minaj und Snoop Dogg

Auch gemeinsam mit anderen Musikern hatte er Erfolg. Dazu zählen etwa „Talk Dirty“ mit dem US-Rapper 2 Chainz, „Savage Love“ mit dem neuseeländischen Musikproduzenten Jawsh 685 oder „Wiggle“ mit US-Rapper Snoop Dogg. Das Musikvideo von „Swalla“ ‒ mit der trinidadischen Rapperin Nicki Minaj und dem US-Rapper Ty Dolla Sign ‒ hatte auf der Plattform YouTube rund 1,8 Milliarden Aufrufe.

41 Millionen Nutzer folgen Derulo auf der Plattform Instagram

Der Sänger mit Wurzeln im karibischen Inselstaat Haiti ist auch für seine Tanz- und Performance-Videos in sozialen Netzwerken bekannt. Allein auf der Plattform Instagram hat er rund 41 Millionen Follower.