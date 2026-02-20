Sachsen-Anhalts Ministerpräsident gehört weiterhin dem Präsidium des CDU-Bundesvorstands an - und will sich dort für die Interessen Ostdeutschlands einsetzen.

Stuttgart/Magdeburg - Ministerpräsident Sven Schulze ist auf dem 38. CDU-Bundesparteitag wieder in das Präsidium des Bundesvorstands gewählt worden. „Mit knapp 87 Prozent der Stimmen erhielt er ein starkes und klares Vertrauensvotum der Delegierten“, teilte der CDU-Landesverband Sachsen-Anhalt mit. Er werde sich im Präsidium „mit Nachdruck für die Interessen Ostdeutschlands und natürlich meines Landes Sachsen-Anhalt einsetzen“, sagte der CDU-Landeschef laut Mitteilung.