Ein Spezialfahnder identifiziert eine mutmaßliche Diebin am Bremer Hauptbahnhof. Die Kontrolle der Frau bestätigt den Verdacht der Beamten.

Bremen - Der Hinweis eines sogenannten Super-Recognizers hat zur Festnahme einer 39-Jährigen am Bremer Hauptbahnhof geführt. Die Bremerhavenerin stehe im Verdacht, wenige Tage zuvor einen älteren Mann bestohlen zu haben. Die Frau hatte ein verbotenes Kampfmesser sowie den Ausweis und die Versichertenkarte eines 78-Jährigen dabei, wie die Bundespolizei mitteilte.

Super-Recognizer sind spezielle Fahnder bei der Bundespolizei, die einen besonderen Blick für Gesichter haben und mit dieser Fähigkeit die Aufklärung von Straftaten unterstützen. In diesem Fall hatte der Beamte in einem Video in der Frau eine bislang noch unbekannte Tatverdächtige eines Taschendiebstahls wiedererkannt und die Kollegen informiert.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird die Frau verdächtigt, den mit einem Rollator reisenden Mann zunächst zur Auszahlung von Bargeld an einem Bankautomaten gedrängt zu haben. Nach gescheiterter Abbuchung soll sie dem Senior unter Vorspielen von Zuneigung während der einer Zugfahrt das Portemonnaie gestohlen haben.

Die identifizierte und bereits polizeibekannte Frau müsse sich auf ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz einrichten. Wegen weiterer möglicher Eigentumsdelikte werde ermittelt.