In wenigen Tagen tritt Annalena Baerbock ihren neuen Posten als Präsidentin der UN-Vollversammlung an. Mit einem Video im „Sex and the City“-Stil zeigt sie sich jetzt schonmal bereit.

New York - Wenige Tage vor ihrem offiziellen Amtsantritt als Präsidentin der UN-Vollversammlung hat sich die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit einem Video im „Sex and the City“-Stil aus New York gemeldet. Baerbock winkt sich in dem auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichten Video in Jeans, Blazer und High Heels ein gelbes Taxi heran, steigt ein, schreibt etwas in ein Notizbuch, fährt am Hauptgebäude der Vereinten Nationen in Manhattan vorbei und steigt dann wieder aus.

Dazu läuft die New-York-Hymne „Empire State of Mind“ von Alicia Keys und Jay-Z. Betitelt hat die 44-jährige Grünen-Politikerin das Video mit „Are you ready?“ (Bist du bereit?). In der Kultserie „Sex and the City“ hatte sich Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw auch immer wieder in High Heels Taxis herbeigewunken.

Am Dienstag tritt Baerbock, die bis Mai Bundesaußenministerin war, offiziell ihren neuen Job als Präsidentin der Vollversammlung der Vereinten Nationen an. Der Spitzenposition wird in erster Linie protokollarische Bedeutung beigemessen – sie ist nicht mit der Rolle von UN-Generalsekretär António Guterres zu verwechseln.