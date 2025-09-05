In Stuhr hat ein Autofahrer auf einem Gehweg eine Mutter und drei Kinder erfasst. Ein Kind schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei prüft, ob die Sonne den Fahrer geblendet hat.

Stuhr - Eine Mutter und ihre drei Kinder sind auf einem Gehweg im niedersächsischen Stuhr von einem Auto erfasst und überwiegend schwer verletzt worden. Ein dreijähriges Kind schwebe in Lebensgefahr und sei mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Mutter und mindestens ein weiteres Kind erlitten demnach schwere Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge geht die Polizei davon aus, dass die tiefstehende Sonne den Fahrer geblendet haben könnte. Der Mann geriet in einer Kurve von der Straße ab, fuhr über den Gehweg und kam in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Weitere Details des Unfalls in der Gemeinde südwestlich von Bremen waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.