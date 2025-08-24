Berlin - Der Hengst Summermusicnight S mit Michael Rothengatter im Sulky hat das 130. Deutsche Traber-Derby gewonnen. Auf der Trabrennbahn Mariendorf brachte der Vierjährige dem hohen Favoriten Aladin mit dem deutschen Traber-Champion Michael Nimczyk in einem spannenden Endspurt die erste Niederlage der Karriere bei. Beim mit 188.452 Euro dotierten Saisonhöhepunkt fuhr Robbin Bot mit Black Heuvelland nach 1.900 Metern auf den dritten Platz.

„Morgen geht es wieder nach Schweden, da ist heute nicht so viel Party“, sagte Rothengatter, der bereits im Vorjahr das Derby gewonnen hatte. Vor rund sieben Wochen hatte er sich dem Züchter von Summermusicnight S, Patrick Maleitzke, als Fahrer angeboten mit dem Versprechen, am Ende den Derbysieg zu feiern. Dieses Versprechen löste er mit einer taktischen Meisterleistung ein.