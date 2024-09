Erfurt - Die Thüringer Fachleute warnen kurz vor einem bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht vor den Risiken von Sportwetten. Häufig würden Sportwetten in der Werbung als harmloser Spaß dargestellt, kritisiert Vincent Marr, Fachreferent in der Thüringer Fachstelle Glücksspielsucht. „Dabei wird ausgeblendet, dass Sportwetten ein enormes Suchtpotenzial bergen und für viele Menschen schnell zu finanziellen Problemen führen können“, so Marr. Gerade in Zeiten großer Sportereignisse, wie der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Spielen 2024, sei das Thema besonders brisant.

Sportwetten sind laut der Fachstelle nach Automatenspielen und Poker im Internet mit einem besonders großen Gefährdungspotenzial unter den verschiedenen Glücksspielvarianten verbunden. Am 25. September ist der bundesweite Aktionstag Glücksspielsucht.

Etwa 1,3 Millionen Menschen leiden dem Glücksspielatlas Deutschland 2023 zufolge unter einer Störung durch Glücksspiele, weitere 3 Millionen Menschen haben demnach ein problematisches Glücksspielverhalten. Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums aus einem Informations-Flyer vom November vergangenen Jahres gehen Fachleute von etwa 32.400 Menschen aus, die in Thüringen süchtig nach Glücksspielen sind.