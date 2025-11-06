Ein Münchner Unternehmen bekommt grünes Licht: Im Harz beginnt die Suche nach Gold, Kupfer und Zink – doch bevor gebohrt wird, stehen noch weitere Hürden bevor.

Hannover - Im westlichen Harz darf ein Münchner Unternehmen nach Erzen suchen. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) teilte ihm dafür das sogenannte Erlaubnisfeld „Kaiserpfalz“ zu, wie die Behörde mitteilte. Die Erlaubnis gilt bis Ende Oktober 2028 und umfasst eine Fläche von rund 238 Quadratkilometern – von Bad Harzburg bis Wildemann und von Altenau bis zur Innerstetalsperre im Landkreis Goslar.

LBEG verzeichnet hohes Interesse an heimischen Rohstoffen

Mit der Entscheidung darf das Unternehmen in dem Gebiet grundsätzlich nach Bodenschätzen wie Gold, Silber, Kupfer, Nickel oder Zink suchen. Bevor jedoch Bohrungen oder andere Aufsuchungshandlungen beginnen, sind nach Angaben des LBEG noch separate bergrechtliche Betriebspläne notwendig. Für diese ist ein eigenes Beteiligungsverfahren vorgeschrieben.

Derzeit gebe es ein hohes Interesse an heimischen Rohstoffen, insbesondere an Erdwärme, teilte die zuständige Bergbehörde für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen weiter mit. Anträge zur Erzsuche seien in den vergangenen 17 Jahren – abgesehen von Lithium – allerdings nur fünfmal gestellt worden.