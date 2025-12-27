Nach einem trüben Samstag mit Sprühregen kann Sachsen auf einen sonnigen Sonntag hoffen. Zum Wochenstart wird es wieder trüb.

Am Morgen zeigten die Thermometer in Sachsen zwischen minus vier und minus acht Grad an. (Archivbild)

Leipzig - Nach einem frostigen Morgen erwartet Sachsen ein größtenteils grauer Tag mit Temperaturen um oder knapp über dem Gefrierpunkt. Etwas wärmer wird es im Bergland mit bis zu sechs Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

In Südwestsachsen löst sich der Nebel zunächst auf. Am Nachmittag ist es dann aber im ganzen Freistaat stark bewölkt oder bedeckt. Besonders Ostsachsen muss mit Sprühregen rechnen.

Sonniger Sonntag erwartet

Die Nacht ist neblig-trüb und der Sprühregen gefriert verbreitet zu leichtem Glatteis. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus vier Grad ab. Am Sonntag löst sich der Nebel auf, danach wird es sonnig bei bis zu fünf Grad.

In der Nacht zu Montag bleibt es zunächst klar mit bis zu minus acht Grad, später ziehen Wolken auf. Bei gelegentlichem Sprühnebel erreichen die Temperaturen zum Wochenstart bis zu fünf Grad.