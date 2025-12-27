Lastrup - Eine Mutter und ihr Kind haben sich mit ihrem Auto im Landkreis Cloppenburg überschlagen. Der Wagen sei auf einer glatten Straße in einer Kurve in Lastrup von der Fahrbahn abgekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Dort überschlug sich das Auto am Morgen. Die 22 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt. Das acht Monate alte Baby blieb unverletzt.