Berlin - Bei einem Sturz aus rund zehn Metern Höhe ist ein Mensch im Berliner Ortsteil Hellersdorf schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, stürzte die Person aus einem Mehrfamilienhaus und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben konnte die Feuerwehr dazu nicht machen. Nach Informationen der „B.Z.“ hatte sich ein Bewohner aus seiner Wohnung ausgesperrt und wollte sich vom Balkon eines Nachbarn mit einer Wäscheleine abseilen. Dabei sei der Mann abgerutscht und in die Tiefe gestürzt.