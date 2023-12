Torgau - Sturmtief „Zoltan“ hat im Landkreis Nordsachsen etliche Bäume entwurzelt und zahlreiche Äste abgebrochen. Wie das Landratsamt in Torgau mitteilte, rückten die Feuerwehren laut Rettungsdienst, Brandschutzamt und Katastrophenschutz bis zum frühen Freitagmorgen rund 50 Mal wegen umgestürzter Bäume aus. Auf der Kreisstraße 8914 im Arzberger Ortsteil Tauschwitz blockierten am Donnerstagabend demnach mehrere herumliegende Baumstämme die Weiterfahrt und sorgten für eine Vollsperrung. Seit Freitagvormittag rolle der Verkehr wieder. Auch der Fährweg in Hohenprießnitz in Zschepplin war zwischenzeitlich komplett gesperrt.