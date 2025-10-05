Das Sturmtief in Sachsen verursachte laut Polizei bisher nur kleinere Schäden. Es bleibt windig.

Blick auf den Fichtelberg. In Sachsen erwartet der Deutsche Wetterdienst auch heute noch vereinzelte Sturmböen. (Archivbild).

Dresden - Das Sturmtief in Sachsen hat bis jetzt nur kleinere Schäden mit sich gebracht. So spricht etwa die Polizei Dresden von „einigen Kleinigkeiten“, größere Einsätze habe es in der Nacht zum Sonntag nicht gegeben. Ähnlich sieht das Bild in Görlitz und auch Chemnitz aus, hier sind laut Polizei ein paar wenige Bäume oder auch ein Baustellenzaun umgestürzt.

In Sachsen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch heute noch vereinzelte Sturmböen bis 70 Kilometer pro Stunde. Im höheren Bergland könne die Windgeschwindigkeit 85 Kilometer pro Stunde betragen.

Am Samstag hatte die Fichtelbergschwebebahn den Betrieb auf Sachsens höchstem Berg wegen der Windböen eingestellt.