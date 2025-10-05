Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto liegt ein Motorradfahrer schwer verletzt im Krankenhaus. Der Unfallverursacher ist geflohen und wird derzeit von der Polizei gesucht.

Elsterberg - Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der einen Motorradfahrer nach einem Unfall schwer verletzt zurückgelassen hat. Nach Angaben der Polizei kollidierte das Auto bei einem Abbiegemanöver in Klengera (Vogtlandkreis) am Samstagnachmittag mit dem Motorrad des 61-Jährigen. Anschließend sei der Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Der Sachschaden soll rund 3.000 Euro beitragen, hieß es weiter.