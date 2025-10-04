An den deutschen Küsten wird ein kräftiger Herbststurm erwartet, auch in Sachsen wird es ungemütlich. Sturmböen sind vor allem in den Bergen möglich.

Leipzig - Wer in Sachsen draußen unterwegs ist, muss sich am Wochenende und zu Beginn der Woche auf stürmisches und nasses Wetter einstellen. In den Gipfellagen der Gebirge seien teils sogar schwere Sturmböen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Dazu soll es immer wieder regnen. Die Temperaturen erreichen am Wochenende Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad, am Montag soll es mit 14 bis 17 Grad noch etwas milder werden. Ab Mitte nächster Woche sagt der DWD eine Beruhigung des Wetters voraus.