Regen, Graupel und starker Wind: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es ungemütlich. Am Mittwoch dürfte sich aber die Sonne zeigen.

Leipzig - Stürmisch beginnt die Woche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Wetter zeigt sich dann aber von seiner freundlichen Seite. Heute ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den drei Bundesländern bei Höchstwerten von 10 bis 13 Grad mit Regenschauern und Gewittern mit Graupel zu rechnen. Demnach gibt es Windböen und stürmische Böen sowie auf dem Brocken schwere Sturmböen.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Tiefstwerte den Angaben zufolge auf sechs bis zwei Grad. Zeitweise kann es zu Schauern kommen, in den Kammlagen des Erzgebirges gehen diese in Schnee über, so der DWD. Am Dienstag soll es im Tagesverlauf nur noch selten zu Regen kommen, die Höchsttemperaturen liegen laut DWD-Prognose bei 8 bis 12 Grad. Die Nacht zum Mittwoch bringe weniger Wind, teilweise Nebel und Tiefstwerte von 5 bis 0 Grad.

Am Mittwoch soll es dann bei 12 bis 17 Grad heiter und trocken werden, hieß es weiter. Dann bietet sich die Gelegenheit für einen größeren Heckenschnitt im beginnenden Frühjahr. Dieser ist laut Bundesnaturschutzgesetz nur noch bis zum kommenden Samstag möglich.