Mitten im Berufsverkehr sperrt die Polizei einen Berliner Verkehrsknotenpunkt. Höhenretter kommen zum Einsatz. Es gibt Festnahmen.

Berlin - Eine Aktion der Gruppe Neue Generation an der A100 in Berlin hat am Morgen zur Sperrung der Stadtautobahn geführt. Es kam zu längeren Staus im Berufsverkehr rund um das Autobahnkreuz Neukölln.

Ein Mann war nach Polizeiangaben auf die Schilderbrücke an der Hatun-Sürücü-Brücke im Bereich der Sonnenallee geklettert und hielt ein Transparent hoch. Die Polizei sperrte daraufhin den Bereich zwischen Treptower Park und Autobahnkreuz Neukölln beidseitig, wie sie auf der Onlineplattform X mitteilte.

Höhenretter der Polizei trugen den Mann von der Brücke, wie ein Polizeisprecher sagte. Freiwillig habe er diese nicht verlassen wollen. An der Brücke habe sich auch eine Frau befunden. Diese sei vermutlich eine Unterstützerin, so der Polizeisprecher. Beide seien in Polizeigewahrsam gekommen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz sei eingeschaltet. Laut Polizei war die A100 für knapp eine Stunde gesperrt.

Nach Angaben der Bewegung Neue Generation, die aus der früheren Klimaschutzgruppe Gruppe Letzte Generation hervorgegangen ist, handelte es sich um eine bundesweite Protestaktion. Auch in Halle/Saale, Leipzig, München, Kassel und Potsdam sowie auf der Nordseeinsel Pellworm seien Menschen auf der Straße gewesen.

Sie hätten dabei Banner mit dem Schriftzug „Wir rasen in den Faschismus – #MerzMafia“ entrollt. „Unsere Demokratie steht an einem Kipppunkt. Wir brauchen dringend ein Update unseres Systems, um die Zivilgesellschaft gegen den drohenden Faschismus zu stärken“, teilte die Gruppe mit.

Die Letzte Generation hat sich im Januar 2025 aufgelöst. Aus ihr sind unter anderem die Bewegungen Neue Generation und Widerstandskollektiv hervorgegangen.