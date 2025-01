Stürmischer Ferienstart in Sachsen-Anhalt

Erneut bestimmt stürmisches Wetter den Wochenstart in Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)

Magdeburg - Orkan- und Sturmböen begleiten die Menschen in Sachsen-Anhalt beim Start in die Winterferien. Die unwetterartigen Böen sollen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) heute Nachmittag auf dem Brocken mit 120 Kilometern pro Stunde ihren Höhepunkt erreichen. Doch auch in den nächsten Tagen bleibt es weiterhin stürmisch.

Über das Bergland hinaus können heute bei Werten von 6 bis 13 Grad stürmische Böen um 65 Kilometer pro Stunde über Sachsen-Anhalt fegen. Die Behörden warnen vor umstürzenden Bäumen sowie herabstürzenden Gegenständen. Es sei zur Vorsicht aufgerufen.

In den nächsten Tagen lässt der Wind laut DWD kaum nach. Bei Höchstwerten um die zehn Grad bleibt es auch am Dienstag und Mittwoch stürmisch. Bis auf einzelne morgendliche Schauer wird das Wetter jedoch laut der Vorhersage freundlich.