Sturm Zoltan: BSH warnt vor schwerer Sturmflut in Hamburg

Hamburg - Die Hansestadt muss sich am Abend auf eine schwere Sturmflut einstellen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg warnte am Donnerstagnachmittag: „Im Hamburger Elbegebiet muss heute Nacht mit einer schweren Sturmflut von 2,5 m über mittlerem Hochwasser gerechnet werden.“ Die Sturmflutgefahr bestehe bis etwa 23.25 Uhr.

Nach der aktuellen Vorhersage rechnet das BSH für das Abend- und Nacht-Hochwasser für die deutsche Nordseeküste mit 1,5 bis 2 Metern über dem mittleren Hochwasser. Im Elbe- und Wesergebiet sind 2 bis 2,5 Meter über mittlerem Hochwasser zu erwarten.

Zuletzt habe in der Hansestadt Tief Nadia am 30. Januar 2022 zu zwei aufeinanderfolgenden schweren Sturmfluten mit Werten von 2,84 und 2,60 Meter über dem mittleren Wasserstand geführt. Die letzten schweren Sturmfluten an der Nordsee gab es demnach im Januar und Februar 2022.