3.000 Berliner Haushalte könnten heute wieder Strom bekommen – doch Zehntausende werden aller Voraussicht nach noch Tage im Dunkeln sitzen.

Berlin - Stromnetz Berlin will heute noch 3.000 vom Stromausfall betroffene Haushalte in Lichterfelde wieder mit Elektrizität versorgen. Das sagte ein Sprecher des Unternehmens der dpa. Bei den Arbeiten in der Nacht habe es verschiedene Probleme gegeben, unter anderem sei eine Gasleitung im Weg gewesen. Dadurch wurden zunächst nur 7.000 Haushalte wieder mit Strom versorgt.

Sollte die Wiederversorgung der weiteren 3.000 Haushalte klappen, wären noch 35.000 Haushalte ohne Strom. Dem Stromnetz-Sprecher zufolge müssen diese Menschen nach aktuellem Stand bis Donnerstagnachmittag Geduld beweisen. Bis dahin sollen alle Betroffenen wieder Strom bekommen.

Der Stromausfall begann am frühen Samstagmorgen. Ausgelöst wurde er durch einen Brandanschlag an einer Kabelbrücke am Teltowkanal. Betroffen sind die Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde. Dem für politische Straftaten zuständigen Staatsschutz liegt ein Bekennerschreiben vor, das nach offiziellen Angaben auf Echtheit geprüft wird.