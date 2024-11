Plötzlich fehlt in Teilen einer Stadt der Strom: Weder Fernseher, Licht noch Kühlschrank funktionieren mehr. Grund ist ein junger Landwirt, der mit seinem Traktor auf einem Feld arbeitet.

Sömmerda - Ein junger Traktorfahrer ist mit seiner Landmaschine in Sömmerda gegen einen Strommast gefahren und hat damit einen Stromausfall in Teilen der Stadt ausgelöst. Der Fahrer habe bei Arbeiten am Freitagabend auf einem Feld den Mast im Dunkeln übersehen, sagte ein Polizeisprecher. Durch den Zusammenstoß sei die Stromleitung von dem Mast heruntergefallen und der Strom ausgefallen.

Nach einer knappen halben Stunde hätten dann die Lichter in den Häusern wieder funktioniert, hieß es weiter. Der Traktorfahrer war den Angaben zufolge vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 10.000 Euro.