  3. Notfall: Stromausfall in Berlin – Polizei gibt Tipps für Betroffene

Handy fast leer, Heizung kalt – was tun bei Stromausfall? Die Polizei setzt auf Whatsapp, Lautsprecher und Hilfe in den Polizeiwachen.

Von dpa 03.01.2026, 12:29
Beim Stromausfall im Südwesten Berlins ist die Polizei vor Ort im Einsatz.
Beim Stromausfall im Südwesten Berlins ist die Polizei vor Ort im Einsatz. Michael Kappeler/dpa

Berlin - Die Berliner Polizei hat die Bewohner der vom Stromausfall betroffenen Gebiete aufgerufen, sich bei Fragen und in Notfällen jederzeit an die nahegelegenen Wachen zu wenden. Über Whatsapp veröffentlichte sie eine Liste mit den Adressen in den Stadtteilen in Steglitz-Zehlendorf. 

Bei Heizungsausfällen sollen Betroffene sich am besten an Freunde oder Verwandte wenden, so die Polizei weiter. Handys solle man sparsam benutzen und für den Abend Taschenlampen und Batterien bereithalten. Über Lautsprecherwagen, die durch die Straßen fahren, gebe es zusätzlich Informationen.