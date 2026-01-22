Tumultartige Szenen, Schlagstöcke und ein Schuss in die Luft lösen einen Einsatz der Polizei in Bremen aus.

Die Polizei hat eine Auseinandersetzung in Bremen beendet, bei der eine Schreckschusswaffe und Baseballschläger eingesetzt wurden. (Symbolbild)

Bremen - Mit Baseballschlägern und einer Schreckschusswaffe sind zwei Gruppen in Bremen aufeinander losgegangen. Hintergrund war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Streit zwischen einer Mieterpartei und ihrem Vermieter über das Abstellen von Sperrmüll. Bei der Auseinandersetzung wurden fünf Menschen leicht verletzt, manche wurden im Krankenhaus behandelt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Mit der Schreckschusswaffe soll in die Luft geschossen worden sein.

Als die Polizei eintraf, waren 15 bis 20 Menschen vor Ort. Einsatzkräfte beruhigten die Lage, sprachen mit Zeugen und sicherten Spuren. Sie stellten zwei Fahrzeuge, Patronenhülsen und Schlagstöcke sicher und erteilten Platzverweise.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Vermieter gemeinsam mit seinen beiden 22- und 26-jährigen Söhnen bei den Mietern vorbei. Dann sei die Lage eskaliert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung.