Der Stromausfall sorgte auch für Verzögerungen bei der Bearbeitung der Notrufe. (Symbolbild)

Berlin - Die Leitstelle der Berliner Feuerwehr ist einem Bericht der „BZ“ zufolge am Donnerstag von einem Stromausfall betroffen gewesen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass es eine technische Einschränkung gegeben habe, die inzwischen behoben sei.

Aufgrund dieser Einschränkung sei es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Notrufen gekommen. Was genau die technische Einschränkung war, sagte er nicht.