In Kreuzberg versammeln sich Vermummte und zünden Feuerwerk und flüchten. Als sie die Polizei bemerken, flüchten sie. Die Polizei kann fünf Verdächtige festnehmen.

Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Kreuzberg am Mittwochabend eine unangemeldete Demonstration gestoppt und fünf Verdächtige festgenommen. Eine Streife beobachtete, wie sich an der Kreuzung Adalbertstraße/Oranienstraße etwa 25 Menschen versammelten, wie die Behörde mitteilte.

Demnach trugen diese schwarze Kleidung und waren zum Teil vermummt. Auch zündeten sie Feuerwerk und schwenkten eine Fahne der Organisation „Kommunistischer Aufstand“.

Als die Menge den Angaben zufolge die Polizei erblickte, flüchtete sie. Zwei Frauen und drei Männer im Alter von 17 bis 29 Jahren konnten jedoch angehalten werden. Sie wurden auf eine Dienststelle gebracht, wo ihre Personalien aufgenommen wurden. Danach kamen sie wieder auf freien Fuß.

Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz und das Sprengstoffgesetz. Die Demonstration war laut Polizei nicht angemeldet gewesen.