Emden - Nach dem Angriff mit einem Messer auf einen Sicherheitsmitarbeiter der Stadtverwaltung in Emden ist der mutmaßliche Täter vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei in Emden erfolgte der Beschluss zur Unterbringung des 54-Jährigen durch einen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Emden.

Der Tatverdächtige soll am Mittwochmorgen in einem Verwaltungsgebäude der Stadt Emden einen Sicherheitsmitarbeiter angegriffen und leicht an der Hand verletzt haben. Laut Staatsanwaltschaft war es zuvor zu einer Auseinandersetzung gekommen, zu der der Mitarbeiter gerufen wurde. Als dieser den 54-Jährigen auf ein bestehendes Hausverbot hinwies, soll er mit einem Messer in Richtung des Oberkörpers und des Kopfes des Mitarbeiters gestochen haben. Der 54-Jährige flüchtete daraufhin aus dem Gebäude. Die Polizei griff ihn allerdings kurze Zeit später auf und nahm ihn fest.