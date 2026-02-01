Zwei Männer attackieren nach einem Streit einen 28-Jährigen. Wie es zu dem Streit gekommen ist, ist unklar. Die Polizei findet zudem Drogen.

Jena - Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Jena wurde ein Mann verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Streit am Samstagnachmittag im Stadtzentrum. Zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren sollen einen 28-Jährigen attackiert haben – er wurde durch Schläge am Auge verletzt. Mehrere Polizeibeamte befanden sich demnach in der Nähe und konnten schnell eingreifen.

Die beiden mutmaßlichen Täter erlitten Hautreizungen durch Pfefferspray, welches zum Einsatz gekommen war, hieß es. Wer dies benutzte, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar. Die Polizei fand zudem bei einem der Tatverdächtigen Cannabis und eine geringe Menge Kokain. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.