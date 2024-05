Los Angeles - Popsängerin Britney Spears (42) hat Berichte verschiedener US-Medien über eine angebliche Auseinandersetzung mit einem Bekannten in einem Hotel in Los Angeles als falsch bezeichnet. Auf Instagram postete sie am Donnerstag (Ortszeit) einen längeren Eintrag, in dem sie ausführte, dass sich der vermeintliche Vorfall vom Vorabend ganz anders abgespielt habe als in „Fake“-Nachrichten behauptet. Nachdem sie sich den Fußknöchel verstaucht habe, seien Sanitäter „illegalerweise“ an der Tür aufgetaucht, was sie als Belästigung empfunden habe.

Der Sender CNN hatte unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld der Sängerin berichtet, Sanitäter seien zu dem Hotel gerufen worden, aber Spears habe das Gebäude nicht im Krankenwagen, sondern mit ihrem Sicherheitsteam verlassen. Der „New York Post“ zufolge bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr in Los Angeles, dass ein Krankenwagen in der Nacht zu dem Hotel geschickt worden sei nach Eingang eines Notrufs, dass eine erwachsene Frau verletzt worden sei. Spears wurde nicht namentlich genannt.