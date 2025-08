Chaotische Szenen auf einem Parkplatz in Bremen: Ein Mann fährt eine Frau mehrfach an und verletzt sie dabei. Als die Polizei dazukommt, kommt bei dem Mann noch mehr ans Tageslicht.

Streit auf Parkplatz eskaliert - Autofahrer fährt Frau an

Bremen - Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen auf einem Parkplatz in Bremen eine Frau mehrfach angefahren. Die Frau habe den Mann vor einem Supermarkt „aus einer Betrugsstraftat wiedererkannt“, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sie den 55-Jährigen mit ihrem Auto eingeparkt, um zu verhindern, dass er wegfahren konnte. Der Mann gab jedoch trotzdem Gas und fuhr zunächst gegen das Auto der Frau.

Als diese sich schließlich zwischen die Autos stellte, fuhr der Mann auch noch mehrfach gegen ihr Knie. Sie wurde dabei verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Autofahrer festnahm.

Gegen Fahrer liegen zwei Haftbefehle vor

Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei offene Haftbefehle vorlagen. Außerdem war sein Wagen wegen Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben und er besaß keinen gültigen Führerschein.

Bei seiner Festnahme am Montagabend klagte er laut Polizei über Schmerzen in der Brust. Nach einem kurzen Besuch im Krankenhaus wurde er in ein Gefängnis gebracht. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Unterschlagung ermittelt.