Ein Streit auf einer Grünfläche in Halle (Saale) schlägt in Gewalt um: Ein Mann bekommt Schläge auf den Kopf, dann kommt eine Pistole zum Einsatz.

Halle (Saale) - Bei einer Auseinandersetzung in Halle (Saale) ist auf einen 48-Jährigen geschossen worden. Er erlitt einen Streifschuss am Arm und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt, wie die Polizei mitteilte. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger wurde ermittelt und festgenommen, kam aber am Sonntag wieder auf freien Fuß.

Am Samstagabend war es auf einer Grünfläche im Stadtteil Silberhöhe zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen, die danach flüchteten. Bekannt sei bislang, dass erst mit einem Gegenstand auf den Kopf des 48-Jährigen geschlagen und dann mit einer Pistole auf ihn geschossen wurde. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.