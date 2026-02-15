Trier - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben in der Bundesliga ihren ersten Auswärtssieg in diesem Jahr geschafft. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore setzte sich bei den Gladiators Trier mit 105:100 (50:42) durch. Yordan Minchev war vor 5.400 Zuschauern mit 22 Punkten der beste Werfer der Niners, die als Tabellenzwölfter nun bei 18:22 Punkten stehen.

Die Niners starteten mit viel Energie in die Partie und verhinderten mit ihrer aggressiven Verteidigung, dass die Trierer ihr bevorzugtes Tempospiel aufziehen konnten. Ab Mitte des ersten Viertels fanden die Gäste auch immer besser in ihren Wurfrhythmus und führten beim 42:31 (17. Minute) erstmals zweistellig. Zur Pause hatten sich bereits neun Chemnitzer Spieler in die Korbschützenliste eingetragen.

Nach dem Wechsel ließ die Intensität in der Defensive bei den Gästen deutlich nach. Trier lief von der Dreierlinie heiß und eroberte kurz vor Ende des dritten Viertels die Führung (72:71). Doch die Chemnitzer fingen sich wieder und sorgten in der spannenden Schlussphase mit einem 8:0-Lauf zum 96:89 (39.) für eine Vorentscheidung.