Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle.

Erfurt - Zwei Polizisten sind bei einem Unfall auf dem Weg zu einem Einsatz leicht verletzt worden. An einer Ampelkreuzung stieß der Streifenwagen der Beamten am Samstagnachmittag mit einem anderen Auto zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Fahrer des anderen Wagens blieb laut Polizei unverletzt. Es wird ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Polizeiwagen war mit Blaulicht und Sirene unterwegs, wie es hieß.