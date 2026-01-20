Rettungshubschrauber, Schock und viele Verletzte: Wie es nach dem Unfall mit einem Reisebus voller Schüler weitergeht.

Schleiz - Nach dem Unfall eines Reisebusses mit einer Berliner Schülergruppe an einer Abfahrt der Autobahn 9 in Thüringen ist die Straße wieder freigegeben. Die Bergungsarbeiten seien am Montagabend abgeschlossen worden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zu dem Unfall werde die Polizei vermutlich im Laufe des Tages mitteilen.

Der Bus war am Montag von der Fahrbahn abgekommen und an einer Böschung umgekippt. Etwa 40 Kinder und fünf Erwachsene wurden nach bisherigen Polizeiangaben leicht verletzt. Die meisten Schülerinnen und Schüler hätten bei dem Unfall in der Nähe von Schleiz einen Schock erlitten, hieß es. Ein Erwachsener war wegen schwerer Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Die Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums aus Steglitz-Zehlendorf im Alter von 12 bis 14 Jahren waren auf dem Weg zu einer Chorfahrt nach Bayern.