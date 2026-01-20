Der Verdächtige kam direkt in Untersuchungshaft. Zu Einzelheiten äußerte er sich nicht.

Einbeck - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes im südniedersächsischen Einbeck hat sich der Verdächtige gestellt. Er sitzt nun wegen Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zu Einzelheiten habe sich der 37-Jährige nicht geäußert.

Der Verdächtige soll in der Nacht auf Samstag einen 30-Jährigen auf offener Straße getötet haben. Mit einem Messer soll der Türke unvermittelt auf den Kopf des Opfers eingestochen haben. Der Mann starb später im Krankenhaus. Der Verdächtige war seitdem flüchtig.

Zunächst soll es in der Tatnacht auf einer Straße zu einer Schlägerei zwischen dem Opfer und fünf jungen Männern gekommen sein, wie die Staatsanwaltschaft zuvor mitteilte. Später soll der Vater einer der fünf jungen Männer den 30-Jährigen mit dem Messer getötet haben.