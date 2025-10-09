Die Polizei bittet bei der Suche nach einem Straftäter die Bevölkerung um Mithilfe, warnt aber: Den Mann nicht ansprechen.

Hildesheim - Die Polizei sucht nach einem Straftäter, der in einem psychiatrischen Krankenhaus in Hildesheim untergebracht war. Der 30-Jährige sei am Mittwochabend von einem genehmigten Ausgang nicht zurückgekehrt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Wo er sich während des Ausgangs aufgehalten hat, sei unklar. Die Polizei habe ihn bisher nicht finden können und es fehle jede Spur von dem Mann.

Die Behörden bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer den Mann sieht, solle sich ihm aber nicht nähern, sondern die 110 wählen.

Warum genau der 30-Jährige im Maßregelvollzug untergebracht war, teilte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte nicht mit.

Der Mann ist den Angaben zufolge 178 cm groß, schlank und hat eine dunkle Hautfarbe, braune Augen sowie kurze schwarze Rasta-Locken. Auf seinen linken Unterarm ist ein „K“ tätowiert, auf dem rechten Oberarm die Buchstabenkombination „PE“. Weiter teilten die Beamten mit, dass er zuletzt mit einer schwarz-weißen Collegejacke mit weißer Aufschrift, einem schwarzen Pullover, einer weiten blauen Jeans und beigefarbenen Schuhen bekleidet war. Er habe zuletzt einen schwarzen Rucksack und ein neongrünes Mountainbike bei sich gehabt.