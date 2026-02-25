weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Hauptstadtverkehr: Störungen im Berliner S-Bahn-Verkehr

Hauptstadtverkehr Störungen im Berliner S-Bahn-Verkehr

Pendler aufgepasst: Eine Signal-Reparatur bremst mehrere S-Bahn-Linien aus.

Von dpa 25.02.2026, 06:34
Wegen eines defekten Signals in Tempelhof kommt es am Morgen auf den S-Bahn-Linien 41, 46 und 47 zu Verspätungen. (Symbolbild)
Wegen eines defekten Signals in Tempelhof kommt es am Morgen auf den S-Bahn-Linien 41, 46 und 47 zu Verspätungen. (Symbolbild) Paul Zinken/dpa

Berlin - Im morgendlichen S-Bahn-Verkehr in Berlin kommt es heute auf mehreren Linien zu Verspätungen. Die S-Bahn meldete eine Reparatur an einem Signal in Tempelhof. Deshalb komme es auf den Linien S41, S46 und S47 zu Einschränkungen, teilte die S-Bahn online mit. 

Auch im Regionalverkehr gibt es Störungen. Die DB Regio teilte auf der Plattform X mit, dass eine technische Störung zum Ausfall der Verbindung RE3343 zwischen Schwedt (Oder) und Angermünde in der brandenburgischen Uckermark führe.