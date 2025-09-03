Eine Stellwerkstörung macht der S-Bahn Hannover zu schaffen - der Abschnitt Wennigsen-Haste bleibt gesperrt. Der Betreiber informiert über die Auswirkungen.

Hannover - Die Störungen im S-Bahn-Verkehr von Hannover dauern gut eine Woche nach einer Stellwerkstörung an. Laut dem Netzbetreiber DB InfraGo soll nun am Donnerstagmorgen die Störung behoben sein, wie S-Bahn-Betreiber Transdev mitteilte. Probefahrten am Dienstag hätten gezeigt, dass die Strecke zwischen Barsinghausen und Haste gesperrt bleiben muss, weil die Störung vermutlich größer als zunächst angenommen sei.

Unverändert fahren daher die S1 und S2 nur bis Barsinghausen. Dort stehen dann Ersatzbusse bereit, die weiter nach Haste fahren. Die S21 entfällt weiterhin komplett. Vorsorglich sind auch für Donnerstag zunächst Ersatzbusse eingeplant, teilte Transdev weiter mit.